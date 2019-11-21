Внезапное исчезновение Бузовой вызвало переполох

Своим исчезновением звезда заставила запаниковать многомиллионную армию фолловеров. К тому же она не предупреждала фанатов о том, что собирается уйти в тень. Ситуацию пояснил директор знаменитости Антон Богословский.
Представитель Ольги Бузовой отметил, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. "Почему это всегда становится такой новостью? В этом нет никакой тайной подоплеки, просто закрыла и все. Бывает, что Ольга закрывает свой "Инстаграм" по просьбе специалистов, которые им занимаются. Например, при хакерских атаках, а иногда просто так", – цитирует директора певицы Teleprogramma.pro.
Отметим, что последний раз подобный трюк телеведущая проделала после неудачной шутки о "блокаднице". По словам Богословского, тот эпизод не был связан с закрытием страницы. Просто СМИ нашли в этом инфоповод и растиражировали историю.
В заключение директор Ольги Бузовой посоветовал поклонникам теледивы подписаться на нее в социальных сетях и больше не беспокоиться по пустякам. Многие надеются, что артистка в скором времени откроет свой аккаунт.
Ранее журнал Forbes изучил, кто из звезд зарабатывает больше на рекламе в российском "Инстаграме". Ольга Бузова заняла третье место, уступив Ксении Собчак и Регине Тодоренко.
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