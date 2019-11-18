Новое фото Ани Лорак без пальца шокировало народ

"Ура! Выходной! А завтра снова встретимся!" – написала Ани Лорак под снимком, на котором запечатлена в велюровом спортивном костюме и с кружкой в руках. Собственно, руки популярной исполнительницы и привлекли внимание подписчиков. Особо наблюдательные фанаты обнаружили отсутствие мизинца у певицы.
Судя по комментариям, одни интернет-пользователи пришли в ужас, а другие ехидно посмеялись: дескать, Ани Лорак во время ретуши фотографии убрала "лишнее". Вскоре артистка удалила фотографию, однако скриншот кадра успел сделать портал "Обозреватель".
После развода певица счастлива в новых отношениях, она буквально фонтанирует идеями. Ани Лорак сменила имидж – выстригла челку, благодаря которой, по мнению поклонников, стала выглядеть моложе. А также певица продолжает гастролировать со своим супершоу DIVA. Недавно вокалистка выступила в Воронеже.
Отметим, что в столь загруженном графике Ани Лорак умудряется находить лазейки, чтобы проводить время с дочкой Софией. Иногда певица, которая предпочитает не афишировать подробности личной жизни, делится с общественностью милыми фотографиями с наследницей.
Напомним, что с отцом девочки, турком Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак оформила развод в январе этого года. Ходили слухи, что супруг ей регулярно изменял, и у певицы лопнуло терпение.
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