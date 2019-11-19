Кожевникову вынудили рассказать о беременности

О своей возможной беременности девушка рассказала на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Мария опубликовала серию фото, на которых позирует в роскошном вечернем платье. Наряд прекрасно облегает фигуру звезды сериала "Универ".
Кожевникова подписала публикацию так: "Некоторые СМИ обсуждают мою возможную беременность 🤰 Спешу опровергнуть эту радостную новость, потому что до сего дня я была об этом не курсе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Текст девушка сопроводила забавным эмоджи в виде подмигивающего улыбающегося лица.
Поклонники расстроились, что любимая знаменитость еще не готова порадовать их новостями о пополнении в семье, но все же оставили под фотографиями Марии ряд комплиментов. Многие отметили, что на некоторых фото действительно можно подумать, что артистка в положении.
"Я на другом фото тоже думала, что животик есть", "Зато на фотках с др видна ваша шикарная талия 🌹 Об этом тоже следует написать))", "Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков😍 Удачи во всем, мира над головой, побольше счастливых моментов в жизни))", "Покрой платья такой, что действительно кажется что 🤰🏼)", "Я тоже, когда увидела вас в этом платье, подумала, что вы беременны💖", – высказались комментаторы.
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