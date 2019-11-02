Екатерину Шаврину обокрали

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Суббота 2 ноября
Лента новостей
17:23
"Позор!": взбешенные украинцы освистали Зеленского
15:41
Россияне обласкали Тотьмянину в день рождения
12:19
"Сердце колотилось": предполагаемый сын Цискаридзе попал в больницу
11:48
Интимное фото Светланы Бондарчук "слили" в Сеть
11:16
Юная соперница со смаком уделала Загитову
10:54
Популярный рэпер попал в серьезную аварию
10:39
Неуемный Билан нарушил данное Пугачевой слово
10:26
Счастливый Шепелев показал замену Фриске
09:56
"Все понимают, какой у него стресс": сбежавшего мужа Заворотнюк оправдали
09:25
Передаст власть националистам: вскрылись истинные намерения Лукашенко
06:11
Седокова молит Бога после обнародования ее романа с женатым
04:12
Известная телеведущая узнала о раке груди во время проведения прямого эфира
02:02
Вскрылась реальная причина развода Крюкова с женой
00:22
Вымокшую и продрогшую Сябитову бросили в лесу без еды
23:06
Измывающийся над трупами "некрофил" до жути испугал Собчак
21:57
"Да пошел ты, Вова": попрошайку Зеленского прилюдно унизили
21:52
"Ой, боюсь-боюсь!": Гузеева показала окровавленную дочь
21:10
"Выглядит жалко": Утяшеву с Волей заподозрили в отсутствии секса
20:51
Названа причина аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
20:25
"Даже таблетки не справляются": Асмус доведена до отчаяния мерзкой выходкой похоронщиков
20:09
Синоптики предупредили Удмуртию о снежных заносах
19:53
"Вкусная девушка": Орбакайте в образе Барби привела россиян в восторг
19:13
Совет на выходные
18:54
Новые снимки обезлюдевшего Крымского моста вызвали оторопь
18:02
Как принц Уильям изменил Кейт Миддлтон
17:50
Хуже Порошенко: русофобская выходка Зеленского довела украинцев
17:41
Над Тюменью кружит самолет с отказавшим двигателем
17:28
Измотанный муж Заворотнюк сбежал
17:16
"Шали, красотка!": пленительная Лобода зажгла на пляже
17:04
Упавшего на колени перед Западом Порошенко смешали с грязью
16:51
Автовышку пригнали к горящему дому в Москве для спасения людей
16:42
Молодая жена страстно облобызала 58-летнего Цекало
16:32
"Ужас и только!": Глюкоза шокировала внешним видом
16:29
Навка собирает деньги для онкобольной Заворотнюк
16:15
Лорак разочаровалась в браке после мучительного развода
15:56
"Ранним утром совокупили": оскандалившаяся Вележева нашла заступницу
15:51
Струсил? Лукашенко сбежал от разъяренных белорусов
15:37
Названа неожиданная причина отказа Фадеева работать с артистами
15:19
Раздетая любовница Стэтхэма заставила народ ахнуть
15:07
Вильфанд ошарашил новостью о шести временах года
15:04
Галкин признался в слежке за покинувшей Россию Пугачевой
14:53
"Горячая девочка!": русская Кардашьян возбудила народ огромными ягодицами
14:50
"Намного слаще, чем торт": красотка Водонаева заставила россиян биться в экстазе
14:46
В Ярославле рука ребенка застряла в автомате для выдачи бахил
14:30
Во все тяжкие: у мужчины в Подмосковье нашли 20 килограммов наркотиков
14:24
От родившей матери Водяновой отвернулась вся семья
14:24
Трамп решил опубликовать компромат на себя и Зеленского (видео)
14:23
В Уфе грузовик раздавил легковушку: есть жертвы
14:14
Будет всю жизнь сидеть на шее: Орбакайте отругала балующую внука Пугачеву
13:55
Атаковавший Россию Зеленский крупно опозорился
13:42
В Подмосковье водитель уснул за рулем машины каршеринга и попал в аварию
13:37
Положил в рот: красавец-брюнет утолил животный голод Киркорова
13:36
"Это была трагедия": растоптанная Загитова собралась отомстить сопернице
13:29
Четырехлетняя девочка выжила после падения с 17-го этажа в Подмосковье
13:25
"Это все равно обречено": Подольская сделала заявление об отношениях
13:18
Сергей Жуков появился на публике в жутком виде
13:09
WhatsApp снова поставил мировую безопасность под угрозу
13:00
В семье Кейт Миддлтон начались распри
12:52
Mgzavrebi выступят с единственным осенним концертом в Москве
12:48
За кулисами: члены труппы Мариинского театра отравились в Москве
12:38
Гороскоп на неделю
12:31
Из Петербурга в Москву: украден грузовик с финиками на 1,5 миллиона
12:30
Под Ростовом страшное ДТП унесло жизнь ребенка
12:23
Встреча Пугачевой закончилась давкой и страшным криком
12:22
"Бурановские бабушки" обласкали Лаврова после смерти Пугачевой (видео)
12:19
"Я вспомнила о всех своих недостатках": рыдающая Тодоренко обнажила душу (видео)
12:13
Джигурду разбил микроинсульт из-за разборок с Малаховым
12:04
Участники рок-группы My Chemical Romance воссоединились спустя 6 лет
11:46
"Каждый человек имеет право на вранье": Шнуров о Собчак и Богомолове
11:44
Россиянам дали ценные советы при покупке мяса
11:39
ЦБ лишил лицензии Эксперт банк
11:35
Валерии вынесли неутешительный приговор
11:31
Стоящая на коленях Бледанс показала свои прелести
11:28
Новый "Терминатор" не оставил зрителей равнодушными
11:04
Самодовольного Фадеева растоптали на Первом канале
10:54
"Грызть глотку я не стану": молодая возлюбленная Виторгана высказалась о сравнении с Собчак
10:34
Вера Брежнева официально о своей беременности
10:32
Мертвецов использовали для экспериментов с холестерином
10:24
Зеленский заставил народ надорвать животы от смеха
09:53
Мрачную Пугачеву сняли во время отъезда из России
09:46
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
09:40
Спасло чудо: на Крымском мосту произошло ЧП
09:01
"Даже петь не обязательно": оплеванная Бузова перевоплотилась в полоумного убийцу
08:41
Крутой поворот: молодого мужа Заворотнюк сцапали полицейские
08:13
Время вышло: разбрасывающегося словами Зеленского загнали в угол
08:09
Всплыли данные о срочной госпитализации Владимира Машкова
05:20
"Себя беречь надо": голая Варнава заговорила о проблемах
03:02
Никель и медь в карманы изменника: жена отомстила мужу монетами
01:02
"Сладкая": маленькая дочь Кудрявцевой растопила сердце Баскова
23:04
Россиян взволновало состояние здоровья Лопыревой из-за травмы
22:19
"Ужасно смотреть на него": внешний вид Зеленского вызвал шок
21:47
"Вся подушка в крови": мать убитого в детском саду мальчика раскрыла жуткие детали трагедии
21:18
Младшего сына Лукашенко сватают в мужья Пугачевой
21:13
Владимир Пресняков пустился в пляс на детском празднике
21:00
87-летняя мать умершей Аллы Вербер в плачевном состоянии
20:40
Названа причина возникновения вредных привычек
20:27
Фадеев размазал неблагодарную Наргиз
20:07
Террористы подтвердили уничтожение лидера ИГИЛ
19:57
Мартиросян заподозрил у Светлакова психическое отклонение
19:47
Володин: Новые законы защитят жилье граждан от мошенников
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Благотворительный прием с участием Зараха Илиева и Года Нисанова в "Барвиха Лакшери Вилладж"
Младшего сына Лукашенко сватают в мужья Пугачевой
"Я совсем не ожидала": голая Толкалина поведала об успехах
Дело о детском борделе: Кокорина обвинили в изнасиловании 9 детей из приюта
Любовный гороскоп на 2020 год
Фадеев размазал неблагодарную Наргиз
Шоу-бизнес

Екатерину Шаврину обокрали

Екатерина Шаврина. Фото: www.globallookpress.com
У певицы Екатерины Шавриной вновь случилось несчастье. Ее московский таунхаус ограбили.
прочитано 583 раза

Как рассказала знаменитость, в ее дом злоумышленники проникли, когда она сама находилась на открытии музыкального фестиваля "Золотой шлягер" в белорусском Могилеве. Возвратившись вечером с гастролей, звезда отечественной сцены обнаружила, что в таунхаусе все верх дном – валяются вещи и царит жуткий беспорядок.

ПО ТЕМЕ

Сестра отвернулась от Екатерины Шавриной после трагедии

Екатерина Шаврина в ужасе от своего диагноза

Екатерина Шаврина срочно госпитализирована после аварии

Разумеется, знаменитость тотчас же обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас полиция проводит следственные работы. Работники опрашивают свидетелей, осматривают вещи и пытаются найти какие-либо зацепки. По предварительной версии, грабители проникли в дом певицы через окно. Сама Шаврина подтверждает эту теорию, т.к. когда она приехала, то створки были открыты настежь.

Что касается похищенного, то у знаменитости украли крупную сумму денег. Как сообщает издание Starhit, злоумышленники взяли из таунхауса Екатерины около 100 тысяч рублей, а также украли ювелирные украшения, стоимость которых еще предстоит оценить.

Стоит отметить, что потрясений и утрат в жизни Шавриной было предостаточно. Так несколько лет назад произошла страшная авария, в которую звезда отечественной сцены угодила вместе с близким человеком. В ДТП погибла сестра Екатерины – Татьяна. Певица была за рулем и выжила, а родственница, которая располагалась на заднем сидении, скончалась.

Автор: 2 ноября 2019, 16:20

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Пускай привыкает": жалобщика Зеленского хорошенько припечатали
Вашингтон задумался о нападении на Крым
Международный розыск: неожиданный поворот в судьбе Порошенко
Плюнувший на Россию Лукашенко попытался угодить Западу

Шоу-бизнес

"Носила невысказанную обиду": друг высказался о душевных муках Заворотнюк
Ширвиндт прервал молчание после слухов об операции
"Не думала, что вновь смогу что-то почувствовать": Лорак шокировала откровениями о новом возлюбленном
"Огромная потеря": звезда "Дома-2" сломлена ужасной трагедией

Проишествия

Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
Миллионерша заплатила за свою смерть 40 миллионов
Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда

Lifestyle

Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Лева "Би-2" в жилетке на голое тело заставил москвичей кричать
"Анормальных" людей начинает преследовать государство
Спорт

Юная соперница со смаком уделала Загитову

Девушка обставила свою подругу по команде
Шоу-бизнес

Самодовольного Фадеева растоптали на Первом канале

Популярный телеведущий позволил себе шутку в адрес продюсера

Шоу-бизнес

Неуемный Билан нарушил данное Пугачевой слово

Певец поднял в эфире запретную тему
Шоу-бизнес

Интимное фото Светланы Бондарчук "слили" в Сеть

Пикатный кадр показал близкий друг звезды

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на 2020 год
Гороскоп на ноябрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Юная фигуристка собралась отменно всыпать Загитовой
"Два боя – и все": Нурмагомедову вынесли страшный приговор
Победоносный Овечкин взял новую вершину
Олимпийский чемпион "опустил" ученицу Тутберидзе

Регионы

Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru