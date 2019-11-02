Екатерину Шаврину обокрали

Как рассказала знаменитость, в ее дом злоумышленники проникли, когда она сама находилась на открытии музыкального фестиваля "Золотой шлягер" в белорусском Могилеве. Возвратившись вечером с гастролей, звезда отечественной сцены обнаружила, что в таунхаусе все верх дном – валяются вещи и царит жуткий беспорядок.
Разумеется, знаменитость тотчас же обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас полиция проводит следственные работы. Работники опрашивают свидетелей, осматривают вещи и пытаются найти какие-либо зацепки. По предварительной версии, грабители проникли в дом певицы через окно. Сама Шаврина подтверждает эту теорию, т.к. когда она приехала, то створки были открыты настежь.
Что касается похищенного, то у знаменитости украли крупную сумму денег. Как сообщает издание Starhit, злоумышленники взяли из таунхауса Екатерины около 100 тысяч рублей, а также украли ювелирные украшения, стоимость которых еще предстоит оценить.
Стоит отметить, что потрясений и утрат в жизни Шавриной было предостаточно. Так несколько лет назад произошла страшная авария, в которую звезда отечественной сцены угодила вместе с близким человеком. В ДТП погибла сестра Екатерины – Татьяна. Певица была
за рулем и выжила, а родственница, которая располагалась на заднем сидении, скончалась.
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