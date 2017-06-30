Екатерина Шаврина в ужасе от своего диагноза

В СМИ появилась информация о том, что известная певица, 74-летняя Екатерина Шаврина, была доставлена в одну из столичных клиник. По информации СМИ, артистку госпитализировали из дома, где у нее произошел приступ. Медики якобы диагностировали у Екатерины сердечное заболевание и назначили курс интенсивной терапии.

Dni.Ru связались с артисткой и уточнили, все ли в порядке с ее самочувствием. "Ой, вы тоже это уже успели прочитать? Чушь какая-то! Я сейчас нахожусь в Петербурге в Октябрьском зале на большой репетиции концерта, посвященного Военно-Морскому флоту. Начало в три часа. И вот, у нас идет репетиция, а ко мне подходят и говорят то же самое, что и вы. Многие уже прочитали эту ахинею. Ужас! Кто же это все делает?" – возмутилась народная артистка.

Несколько лет назад Екатерина Шаврина оказалась в центре скандала. Вместе с двумя сестрами артистка попала в страшную автомобильную катастрофу, где погибла ее младшая сестра Татьяна. Шаврина была за рулем и двигалась по Калужскому шоссе в сторону МКАД, но в районе 36-го километра она стала разворачиваться в противоположную сторону через две сплошные и выехала на встречную полосу. Спустя несколько секунд автомобиль артистки столкнулся с другим транспортным средством. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но вскоре его закрыли по причине примирения сторон.

Напомним, Екатерина Шаврина рано потеряла родителей. С 14 лет девушка работала уборщицей в одном из Домов культуры Перми. Поступив в Пермский медицинский институт, она покинула вуз уже на первом курсе. Позднее Шаврина окончила в Москве Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, затем Училище им. Ипполитова-Иванова и ГИТИС им. А.В. Луначарского.

Известность пришла к Екатерине в начале 80-х годов вместе с песнями композитора Григория Пономаренко "Тополя", "Колокольчик", "Нарьян-Мар". Эстрадная и фольклорная певица дважды выступала с сольными концертами в Организации Объединенных Наций. Екатерина Шаврина сотрудничала со многими современными авторами, песни которых в ее исполнении становились народными хитами, среди них "Безмужняя – бедовая", "Ласковый мужик", "Ой, да", "Родина" и многие другие.