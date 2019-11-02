"Носила невысказанную обиду": друг высказался о душевных муках Заворотнюк

Дардо Кусто познакомился с актрисой около трех лет назад на съемках программы "Человек-невидимка", где он выступил в качестве одного из экспертов. После телепроекта шаман стал тесно общаться со звездой. Анастасия Заворотнюк часто делилась с ним своими переживаниями.
Психолог заявил, что артистка на протяжении долгого времени старадала от душевных мук. "У нее было много недоброжелателей, конфликтов. Она не отвергала это. Много лет носила невысказанную обиду", – отметил Дардо Кусто.
По его словам, внутренняя боль ушла в подсознание, после чего – в бессознательное. "Если боль долго копится, то приводит к психосоматическим заболеваниям. Это может проявиться в виде давления, кожных болезней или более серьезных", – приводит слова шамана "Комсомольская правда".
Напомним, на днях супруг Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике. Фигурист принял участие в совместной фотосессии участников ледового шоу "Руслан и Людмила". На вопросы журналистов о самочувствии супруги Петр Чернышев отказался отвечать.
Популярные темы форума
Кто начал срчн на ыоруме?
Посоветуйте хорошую книгу
Узнала что в садике бьют
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Ну,что СССР признали ,что допустили ошибку ,развалив страну!
Умертвить Бузову и геев
Имя для кота
Красивый,аж глаза режет!
Гнобят одноклассники
Вы письку показывали свою?