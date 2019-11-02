"Не думала, что вновь смогу что-то почувствовать": Лорак шокировала откровениями о новом возлюбленном

"Я ему и говорю: "Откуда ты почувствовал, что именно я должна петь эту песню с Мотом, почему не какая-то другая певица?". Он отвечал, что как только появилось предложение от компании Black Star по поводу этого трека, то у него сразу возник мой образ", – вспоминает Ани.
Со временем отношения двух знаменитостей поугасли, однако если пожару чувств суждено вспыхнуть, он вспыхнет. Артистка вновь захотела поработать с молодым коллегой.
"Постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшего дома, в своих личных отношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что вновь смогу что-то почувствовать, смогу открыться новому человеку", – призналась Лорак в интервью изданию "ОК". Она отметила, что все это время старалась отгонять от себя романтические мысли, однако вскоре простое человеческое желание быть счастливой пересилило натуру певицы.
"Мы во многом похожи, единственное – я
публичный человек, а он – нет, он очень закрытый, старается особенно
нигде со мной не появляться.
Конечно, он приезжает, поддерживает меня, я нуждаюсь в его поддержке и рада, когда он со мной", – подытожила знаменитость.
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