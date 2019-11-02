"Все понимают, какой у него стресс": сбежавшего мужа Заворотнюк оправдали

На днях в Санкт-Петербурге состоялась премьера ледового шоу "Руслан и Людмила". Перед выступлением создатели проекта и фигуристы приняли участие в пресс-конференции. Петр Чернышев появился на публике только в конце, чтобы сделать совместные фотографии, после чего быстро ушел, проигнорировав вопросы журналистов о самочувствии жены.
Состояние фигуриста прокомментировал проджект-менеджер "Навка шоу" Егор Разумовский. Он подтвердил, что супруг актрисы действительно переживает непростой период в жизни. Однако несмотря на проблемы в семье, Петр Чернышев продолжает работать.
"Петр отрабатывает все концерты на льду. Настроение у него, скажем так, более-менее. Все понимают, какой у него стресс. Волноваться не надо никогда. Мы его лишний раз его не трогаем. Мы поддерживаем его", – цитирует Егора Разумовского Teleprogramma.pro.
Напомним, накануне, 1 ноября, на официальном сайте, посвященном шоу Татьяны Навки, появилось сообщение о том, что все средства с показа постановки "Аленький цветочек" 10 ноября в ДС "Мегаспорт" будут направлены в поддержку Анастасии Заворотнюк и других женщин, страдающих от онкологического заболевания.
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