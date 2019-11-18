"Пусть подтягивает вокал": оплеванной Бузовой дали единственный шанс попасть на "Евровидение"

У певицы Ольги Бузовой появился шанс попасть на "Евровидение". Эксперт высказался о возможностях знаменитости представить Россию на международном конкурсе.



Ранее Ольга заявила со сцены, что готовится к вокальному соревнованию и переводит свои композиции на английский язык. Тем не менее, ее вовремя опустили с небес на землю. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян уверен, что у Бузовой все-таки есть возможность предстать на зарубежной арене.

"Собственно говоря, именно это я и предсказывал несколько дней назад, когда говорил о том, что Константин Эрнст ни за что не будет рассматривать Ольгу Бузову в качестве реального кандидата от России для поездки на "Евровидение". Юрий Аксюта, отвечающий на Первом канале за музыкальную сетку вещания, лишь подтвердил мои слова", – рассказал эксперт.

Он отметил, что когда трансляция конкурса будет передана телеканалу "Россия-1", у Ольги появится хороший шанс выступить на международном певческом конкурсе. Правда, для этого ей нужно будет хорошо постараться, ведь певицу неоднократно критиковали за недостаточно развитые вокальные данные.

"Пусть готовит на 2021 год качественную англоязычную песню и подтягивает вокал. Возможно ей придется обратиться к европейским либо к заокеанским авторам. Шанс у нее появится только если она запишет 100% хит и сможет исполнить его хорошо вживую", – отметил Манукян.

