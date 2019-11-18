"Пусть подтягивает вокал": оплеванной Бузовой дали единственный шанс попасть на "Евровидение"

"Собственно говоря, именно это я и предсказывал несколько дней назад, когда говорил о том, что Константин Эрнст ни за что не будет рассматривать Ольгу Бузову в качестве реального кандидата от России для поездки на "Евровидение". Юрий Аксюта, отвечающий на Первом канале за музыкальную сетку вещания, лишь подтвердил мои слова", – рассказал эксперт.
Он отметил, что когда трансляция конкурса будет передана телеканалу "Россия-1", у Ольги появится хороший шанс выступить на международном певческом конкурсе. Правда, для этого ей нужно будет хорошо постараться, ведь певицу неоднократно критиковали за недостаточно развитые вокальные данные.
"Пусть готовит на 2021 год качественную англоязычную песню и подтягивает вокал. Возможно ей придется обратиться к европейским либо к заокеанским авторам. Шанс у нее появится только если она запишет 100% хит и сможет исполнить его хорошо вживую", – отметил Манукян.
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