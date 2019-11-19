Богомолов сорвался после жесткой травли

Режиссер поделился с поклонниками размышлениями на своей странице в соцсети "Инстаграм". Он опубликовал фото из театра, однако большее внимание привлекает текст, сопровождающий пост.
"Зависть и ненависть вызывают помутнение рассудка. Какие-то "доброжелатели", коих немало у всякого, кто делает дело, пересылают друг другу ролик - фрагмент некоего европейского спектакля с отвратительной на мой вкус сценкой. И приписывают это театру, которым я руковожу, и мне лично", – написал Богомолов.
Он добавил, что злопыхатели разнесли недостоверную информацию по Сети. Якобы отсюда и небылицы о новом детище режиссера – постановке "Норма". Богомолов заверил, что все обстоит совсем не так, а если уж говорить о билетах, то они давно распроданы.
"Всем, кто верит фейкам, я передаю привет. А
мы будем и дальше работать свободно и строго, авангардно и традиционно,
классично и современно, доступно и элитарно. Честно и без компромиссов.
Для всех", – подытожил он.
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