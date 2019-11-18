Не живут в одном доме: раскрыт сенсационный секрет брака Собчак и Богомолова

13 сентября, в пятницу, состоялась свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Лишенные всяких предрассудков влюбленные прикатили к ЗАГСу в катафалке, чем крайне удивили гостей церемонии, в том числе и мать телеведущей, сенатора Людмилу Нарусову. Затем молодожены обвенчались, а под конец вечера новоиспеченная супруга исполнила для режиссера эротический танец. Завершился день появлением на банкете черного свадебного торта, украшенного белыми лебедями.
В Сети комментаторы неоднозначно отнеслись к событию. Одни прямо назвали свадьбу балаганом, другие сочли, что влюбленные решили просто нестандартно подойти к организации праздника. Так или иначе, теперь все гадают, как живут супруги после регистрации. В близком окружении пары сообщили, что Константин Богомолов частенько ночует один.
Все дело в работе. Режиссер снимает квартиру неподалеку от театра, где служит. А телеведущая предпочитает загородный дом. "Случается, что остаются у Кости – он снимает жилье в центре, так как после развода с Дарьей Мороз квартира осталась ей и их дочке. Или уезжают в загородный дом Ксении в поселке Горки-8", – цитирует человека из окружения Собчак и Богомолова сайт "Комсомольская правда".
По его словам, у Ксении и Константина будет один дом в 2020 году, когда завершится стройка особняка телеведущей, который возводится по бартеру – за рекламу в "Инстаграме" гламурной блондинки. Обставят дом свадебными подарками, преподнесенными друзьями молодоженов. К ним, кстати, Ксения и Константин подошли крайне практично: предоставили список необходимого.
А еще, оказывается, Собчак тщательно контролирует быт Богомолова. "У нее все под контролем: рубашки отвозит в химчистку один человек, ужин готовит прошедший испытательный срок повар. Причем она сама узнает, что хочет есть муж в ее отсутствие, и заказывает набор блюд и продуктов. Что касается Ксении, то вы же понимаете, что на работу она не возит с собой приготовленный обед в контейнерах. Ей заказывают любимую гречку с цыпленком табака или котлетами", – рассказали в окружении Ксении Собчак и Константина Богомолова.
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