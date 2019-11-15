Винокур раскрыл заговор против оскандалившегося Галкина

Артист уверен, что шоумена кто-то хочет подставить. Винокур отметил, что ходить или не ходить на концерты Максима Галкина, решает, в первую очередь, зритель. Он полагает, что юморист в любом случае будет востребован, поскольку поклонники его любят и уважают.
По словам Винокура, Максим Галкин не ожидал, что кто-то записывает его концерт в Новосибирске, после которого и разгорелся громкий скандал. Он думает, что это был заговор. Артист заявил, что его коллега имеет право говорить, что думает, сообщает НСН. И дает ему это право талант.
Владимир Винокур считает, что свои слова Максим Галкин сказал в запале. "Это провокация", – заключил юморист.
Напомним, ранее Максим Галкин заявил, что на российском телевидении существует цензура. Он заявил, что на некоторые политические темы в России теперь шутить нельзя. Не нравится мужу Аллы Пугачевой и то, что по ТВ показывают слишком много новостей об Украине.
Слова Максима Галкина произвели эффект разорвавшейся бомбы. Общественность разделилась на два лагеря. Одни встали на сторону артиста, а другие ополчились на него. По некоторым данным, выступления Максима Галкина по всей стране могут начать отменять.
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