Судьба оскандалившегося Галкина вызвала опасения

"Не понимаю, для чего распространяются страшилки о том, что концерты Галкина могут начать отменять из-за того, что он позволяет себе вольности на политические темы в своих концертах в регионах", – отметил собеседник "Дни.ру". На его взгляд, у комика вообще не будет никаких проблем с концертами.
По его словам, все, что он делает в рамках своих выступлений, получается остро и с юмором. "Уверен, что именно такой и должна быть политическая сатира. Так что не нужно никого пугать! Все у Максима будет хорошо", – уверен Вадим Манукян.
Ранее Леонид Мазор выразил беспокойство судьбой Максима Галкина. "Когда я сказал о кусании руки, я опасался за Максима. Я имел в виду, что не исключено, что будут последствия", – заявил телепродюсер.
При этом он выразил надежду, что ничего все же не произойдет, поскольку свои смелые заявления юморист делал в регионах. "Вот когда он будет говорить это близко, когда эти концерты уже начнутся в Москве, тогда станет страшно многим. Вот тогда последствия могут быть совсем иными", – цитирует Мазора Ura.ru.
По словам телепродюсера, если Максим Галкин продолжит выступать с политическими заявлениями на своих концертах, организаторы его выступлений просто перестанут приглашать его на гастроли. Напомним, Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении 10 ноября. Он отметил, что раньше можно было шутить на политические темы, а сейчас "не все можно говорить".
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