"Мы не рабы": Галкина заставили пожалеть после скандальной выходки

Не так давно Максим Галкин выступил с обличительным номером, в котором рассказал о цензуре на телевидении. Его коллеги по медиапространству высказали свои мысли по этому поводу.

Концерт состоялся в Новосибирске. Как отметил Галкин, цензура на ТВ возникла из-за сложной политической обстановки в стране. Впрочем, комедиант также поинтересовался, когда она была несложной. Кроме того, он не забыл пройтись по своему коллеге Артему Шейнину. Якобы тот не дает в своем шоу высказываться зарубежным экспертам.

Разумеется, подобное не могло не привлечь внимание общественности. Первым на обвинения в свой адрес отреагировал ведущий программы "Время покажет". Он предположил, что Максим выдвигает подобные тезисы из-за банального недостатка внимания к своей персоне.

"Я могу сделать только тот вывод, что Максиму, видимо, не хватает дополнительной реализации себя на социально-публицистическом поле.... Мне передали, что у него еще одно страдание. Помимо цензуры, он страдает, что ему "народного" не дали. Может быть, уже дать ему "народного"? Потому что, может быть, тогда он подуспокоится чуть-чуть", – отметил телеведущий в интервью радио "Говорит Москва".

Не осталась в стороне и другая знаменитость с Первого канала. Владимир Познер также пожелал озвучить личную точку зрения. В отличие от Шейнина, он посчитал заявления Галкина о цензуре в СМИ справедливыми. Впрочем, журналист выразил мнение, что об этом уже было сказано все, что только можно.

"Он прав. Но так на всем нашем телевидении, не только на Первом канале. Нет такого канала, где, если говорят о политике, можно говорить все. Это что, неожиданная для нас вещь? Мы этого не знали?" – поинтересовался телеведущий в разговоре с корреспондентами URA.ru.

Не обошли вниманием скандальную выходку Максима и простые пользователи Сети: "Это типа мы не рабы, рабы немы?", "Значит, Галкин говорит, что есть цензура, то есть, его цензурируют. А почему его не цензурируют, когда он говорит, что есть цензура. Странная такая цензура, которая не цензурирует того, кто говорит, что есть цензура. :)", "Рассказывает о том как трудно бедному человеку в России жить (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".