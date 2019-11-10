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"Увел Богомолов": оставшийся без мужского органа Шура о связи с Собчак

Шура. Фото: www.globallookpress.com
Певец опроверг слухи о своей якобы нетрадиционной ориентации и рассказал о том, как проходят поиски будущей жены. Он также признался, что в свое время он пил, курил и принимал наркотики.
прочитано 256 раз

Шура довольно жестко опроверг циркулирующие слухи о своей сексуальной ориентации. По словам артиста, он может стерпеть любые слухи, которые основаны хотя бы на какой-то доле правды, но не подобного рода.

"Не верьте сплетням, что я нетрадиционной ориентации. Неправда! Про меня много плохого можно наговорить, я действительно в свое время и наркотики употреблял, и бухал достаточно долго... Но с мужиками никогда ничего не было!" – заявил Шура в интервью Star Hit.

Он также ответил на несколько вопросов о своей личной жизни. По его словам, ему всего 44 года, он еще не нагулялся и не хотел бы сейчас жениться. Певец добавил, что и не влюблялся еще ни разу.

"Вот появись еще одна такая, как Собчак, – самостоятельная, с юмором... Но ее, к сожалению, прям из-под носа увел Богомолов", – заявил Шура.

10 ноября 2019, 00:02

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