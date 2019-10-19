Свадебное платье изуродовало Дженнифер Лопес

Артистка была замечена на людях в несуразном свадебном платье со стразами и вышивкой. Недоумение вызвал даже не сам наряд, а то, как он сидел на звезде.
Платье сплющило грудь Дженнифер Лопес, что испортило внешний вид исполнительницы. На появившихся в Сети снимках видно, что артистка явно мучилась и вспотела. Виной неудобного положения звезды стали съемки нового фильма.
50-летняя певица играет невесту в картине под названием "Выходи за меня". Примечательно, что в конце этого года Дженнифер Лопес пойдет под венец по-настоящему. Женихом артистки стал давний возлюбленный Алекс Родригез.
В новом романтическом фильме роль второй половинки красотки исполнит Оуэн Уилсон. За него по сюжету и выйдет замуж героиня Дженнифер Лопес после того, как ее бросит жених.
Напомним, в сентябре голливудская звезда удивила поклонников своим образом, опубликовав фото в своем "Инстаграм". Предметом обсуждения стала шляпка необычной формы. Необычный аксессуар Дженнифер Лопес называется mountain hat.
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