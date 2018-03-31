Певица Натали трагически потеряла третьего ребенка

Певица Натали стала очередной звездной гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артистка раскрыла свой главный секрет.

Натали (настоящее имя Наталья Рудина) вышла замуж в 17 лет. Артистка призналась, что аж с 13 лет искала себе мужа, потом разочаровалась во всех своих поклонниках и забросила эту идею. Вот тут-то как раз она и встретила будущего мужа Александра Рудина. Они поженились, когда она была еще несовершеннолетней, однако мать раздобыла справку, будто Наташа беременна, и тогда их брак оформили.

Артистка призналась, что секрет их 26-летнего брака прост: они растут вместе. При этом муж не пытается привязать ее к себе, наоборот, он дает ей много свободы, и она знает, что он ее отпустит. Но куда-либо уходить она не собирается. "Мне с ним не душно", – объяснила артистка.

Впервые Натали забеременела в 17,5 лет. Однако у нее случился выкидыш. Вскоре она снова забеременела, но снова ничего не получилось. Более того, у нее развилась мастопатия, ей даже делали пункцию. К счастью, в 27 лет Натали подарила мужу первенца Арсения. Сейчас ему уже 16 лет, он заканчивает школу.

А еще певица воспитывает семилетнего сына Анатолия. мальчик обожает нянчится со своим младшим братом Евгением. Крохе еще нет и года. И тут Натали сделала неожиданное признание. Когда на нее обрушилась слава после релиза песни "О боже, какой мужчина!", она была беременна.

Публикация от Наталья Рудина(певица Натали��) (@natali_star74) 29 Мар 2018 в 11:26 PDT

Натали призналась, что в то время она света белого не видела – много работала, постоянно моталась по концертам, снималась во всех программах, ее кругом поджидали поклонники, причем некоторые из них явно были неадекватны. Дети, по признанию Натали, тоже переживали. На нервной почве ее старший наследник Арсений даже поправился. В итоге, у артистки замерла беременность.

Натали тяжело восприняла эту новость. Ей пришлось срочно ложиться на аборт, иначе ей грозило заражение крови. "Знаю причину. Я не сумела выстоять и скрыть,уберечь этого ребенка от нервотрепки", – заявила со слезами в голосе Натали. Самое интересное, что буквально на следующий день после операции артистка выступала в Кремле. "Сцена рисует прекрасные картинки, а домой ты приходишь и рыдаешь", – с горечью констатировала Натали.

К счастью, вскоре певица снова забеременела. На сей раз она постаралась максимально отрешиться от всего, и ей удалось с легкостью выдержать весь срок и родить здорового малыша.



