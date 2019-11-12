Ольга Бузова взмолилась о прощении

Как обычно, в конце каждой серии проходит церемония выбора. На этот раз исполнительница решила попрощаться с 32-летним поваром Кириллом Шульгиным.
Она призналась, что ей очень сложно об этом говорить. "Я чувствую, что ты потрясающий мужчина, правда. Твоя сила, мужская харизма, энергетика... Но, к сожалению, на сегодняшний день приходится делать этот выбор", – заявила Ольга, у которой наворачивались слезы.
Кирилл повел себя очень достойно. Заботливый повар с уважением отнесся к выбору звезды и даже постарался ее успокоить. Он поблагодарил артистку за возможность пообщаться и узнать ее получше. Единственное, о чем он сожалеет, что им так и не удалось выпить по чашечке кофе.
"Прости меня. У меня такое ощущение, что я сейчас совершаю ошибку!" – взмолилась Бузова. Шульгин в ответ напомнил ей, что всегда следует слушать сердце. "Не переживай", – добавил участник.
Теперь на проекте осталось всего пять претендентов на сердце певицы: 24-летний Никита Анисимов, 25-летний Валерий Попович, 29-летний Денис Воронко, 24-летний Роман Гриценко и 25-летний Сергей Коробков. Каждый из них пока имеет шанс побороться за завидную невесту.
Популярные темы форума
Самые сексуальные!
Задай вопрос Волочковой
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Мама говорит что я уродина