Ольга Бузова взмолилась о прощении

С каждым новым выпуском на романтическом шоу "План Б" становится все горячее. Ранимая и впечатлительная Ольга Бузова сильно расстроилась во время съемок последнего выпуска, который вышел 10 ноября.

Как обычно, в конце каждой серии проходит церемония выбора. На этот раз исполнительница решила попрощаться с 32-летним поваром Кириллом Шульгиным.

Она призналась, что ей очень сложно об этом говорить. "Я чувствую, что ты потрясающий мужчина, правда. Твоя сила, мужская харизма, энергетика... Но, к сожалению, на сегодняшний день приходится делать этот выбор", – заявила Ольга, у которой наворачивались слезы.

Кирилл повел себя очень достойно. Заботливый повар с уважением отнесся к выбору звезды и даже постарался ее успокоить. Он поблагодарил артистку за возможность пообщаться и узнать ее получше. Единственное, о чем он сожалеет, что им так и не удалось выпить по чашечке кофе.

"Прости меня. У меня такое ощущение, что я сейчас совершаю ошибку!" – взмолилась Бузова. Шульгин в ответ напомнил ей, что всегда следует слушать сердце. "Не переживай", – добавил участник.

Теперь на проекте осталось всего пять претендентов на сердце певицы: 24-летний Никита Анисимов, 25-летний Валерий Попович, 29-летний Денис Воронко, 24-летний Роман Гриценко и 25-летний Сергей Коробков. Каждый из них пока имеет шанс побороться за завидную невесту.