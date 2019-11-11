"Очень странно было": новый участник "Плана Б" поверг Бузову в шок

Буквально на днях на телеэкраны выйдет пятый выпуск нашумевшего шоу "План Б", где мужчины борются за сердце певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Появление одного из участников повергло знаменитость в шок.

Зрители давно гадают, кому из претендентов удастся влюбить в себя Ольгу. Одному из мужчин уже пророчат если не первое место, то абсолютно гарантированное место в финале. Речь идет о бывшем участнике "Дома-2" Романе Гриценко. Ранее у них с Бузовой складывались теплые отношения. Сейчас певица недоумевает, почему парень появился на кастинге, имея возможность общаться с ней лично.

"Несмотря на то что каждый человек заслуживает право на ошибку, а сами ошибки очень часто можно исправить, у меня постоянно возникал вопрос, почему он пришел именно на проект. В отличие от других участников, лично у Ромы было столько возможностей пообщаться со мной вне кадра, потому что у него был мой номер телефона, он знает, где я работаю", – удивилась Ольга.

По ее словам, никто не сказал, что Роман присутствовал на кастинге. Стоит ли говорить, что она была шокирована внезапным появлением экс-ухажера? Бузова призналась, что у нее возник ряд вопросов к Гриценко, однако она предупредила поклонников, что парню будет не совсем легко на проекте.

"Мне очень странно было видеть его в числе участников, но я все очень быстро забываю и прощаю. Я вообще человек не мстительный и не злопамятный. А Рома стал одним из немногих, кроме Тимура, кого я знаю, поэтому мне казалось, что, если он будет рядом, это будет какая-то поддержка. Я просто была рада его видеть. Как бы Рома меня в свое время ни обижал, знаю, что он хороший парень, который всегда ко мне искренне относился", – отметила Ольга в интервью изданию "ВокругТВ".