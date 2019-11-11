"Подшерсток только не спали": Бузову сравнили с собакой

Ольга Бузова частенько радует поклонников новыми фото и видео. Правда, в этот раз подписчики не оценили ее стараний.

Буквально пару недель назад знаменитость выложила на видео-хостинге YouTube клип на свою новую песню "Я еще верю". За это время ролик набрал более полутора миллионов просмотров, но похоже, Ольге этого маловато. На своей личной странице в социальной сети "Инстаграм" певица поспешила напомнить поклонникам о своей композиции.

"Мы, люди, от рождения горим,

Теплом своим лаская наших милых.

Мы делом и словами говорим

Все то, что даст им радости и силы.

На поле брани в пламени, огне,

Сгорая, мы собою гасим пламя…

Горите, люди, но сгорайте не зазря!

Не обжигайте болью сожаленья.

Для близких свет ваш будет, как заря,

С которой вы не канете в забвенье!" (Здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим.ред), – подписала свою публикацию Бузова. На коротком видео девушка сидит напротив домашнего камина и позирует под отрывок из песни.

Впрочем, пользователи не оценили ее таланта. Злопыхыталеи принялись на все лады оскорблять девушку, а некоторые даже сравнили ее с собакой. Чем вызвана подобная агрессия в сторону артистки – не ясно, однако, по всей видимости, подписчики решили как следует проявить свое остроумие, изгаляясь на все лады.

"Я еще верю в то чувство которого нет, Я еще верю что ты мне нажаришь котлет🔥🔥🔥", "Ты на огонь смотреть, смотри,– подшерсток только не спали...", "Королева фонограмм👎👎👎", "Очередной вой собаки😂👍", "Оля, рыгни на огонь, будет прикольное видео 😁", "Пьяная, причем еле на ногах стояла в сториз. А еще и выложила это. Пример для подражания", – высказались комментаторы.