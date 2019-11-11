"Подшерсток только не спали": Бузову сравнили с собакой

Буквально пару недель назад знаменитость выложила на видео-хостинге YouTube клип на свою новую песню "Я еще верю". За это время ролик набрал более полутора миллионов просмотров, но похоже, Ольге этого маловато. На своей личной странице в социальной сети "Инстаграм" певица поспешила напомнить поклонникам о своей композиции.
"Мы, люди, от рождения горим,
Теплом своим лаская наших милых.
Мы делом и словами говорим
Все то, что даст им радости и силы.
На поле брани в пламени, огне,
Сгорая, мы собою гасим пламя…
Горите, люди, но сгорайте не зазря!
Не обжигайте болью сожаленья.
Для близких свет ваш будет, как заря,
С которой вы не канете в забвенье!" (Здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим.ред), – подписала свою публикацию Бузова. На коротком видео девушка сидит напротив домашнего камина и позирует под отрывок из песни.
Впрочем, пользователи не оценили ее таланта. Злопыхыталеи принялись на все лады оскорблять девушку, а некоторые даже сравнили ее с собакой. Чем вызвана подобная агрессия в сторону артистки – не ясно, однако, по всей видимости, подписчики решили как следует проявить свое остроумие, изгаляясь на все лады.
"Я еще верю в то чувство которого нет, Я еще верю что ты мне нажаришь котлет🔥🔥🔥", "Ты на огонь смотреть, смотри,– подшерсток только не спали...", "Королева фонограмм👎👎👎", "Очередной вой собаки😂👍", "Оля, рыгни на огонь, будет прикольное видео 😁", "Пьяная, причем еле на ногах стояла в сториз. А еще и выложила это. Пример для подражания", – высказались комментаторы.
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