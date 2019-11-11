"Группа отморозков": Асмус грозит кровавая расправа

Не так давно на экраны вышел провокационный фильм "Текст" по роману Дмитрия Глуховского. Одну из главных ролей в нем сыграла Кристина Асмус. Примечателен тот факт, что в киноленте предостаточно постельных сцен, из-за чего на супругу Гарика Харламова обрушилась лавина критики, а после последовали реальные угрозы.

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