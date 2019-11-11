"Группа отморозков": Асмус грозит кровавая расправа

О том, что в адрес Кристины Асмус регулярно поступают обещания жуткой расправы, рассказал ее друг Александр Цыпкин. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" молодой человек резко высказался в адрес злопыхателей. Конечно, он верит, что эти послания не имеют под собой действительного призыва к радикальным действиям, однако беспокоится за судьбу актрисы.
"Пока мы тут рассуждали о плюсах и минусах нынешнего строя в России, появилась целая группа на всю голову отъехавших отморозков, которых неплохо бы запереть принудительно в дурдом и там держать. Я просто в *** (шоке. – Прим. ред.) после разговора с Кристиной Асмус. Кто не в курсе – она сыграла в эротической сцене в фильме "Текст" и подверглась за это натуральной травле моралистов", – рассказал Цыпкин.
По его словам, оказалось, что актрисе поступают реальные угрозы. "То есть какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по айпи, совершают уголовно-наказуемое преступление. Государство по идее должно защищать своих граждан, находить этих упырей и беспощадно сажать", – подчеркнул молодой человек.
Он отметил, что Асмус и Харламов успешно продолжают отбиваться от "толпы зомби", справляясь с ситуацией. Им остается только держаться и не поддаваться на провокации.
"Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием – это всего лишь побочный эффект развития цивилизации, но повторюсь: государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы", – подытожил Цыпкин.
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