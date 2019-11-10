"Жалко смотреть": устроившей истерику Асмус крепко вмазали

Несколько часов назад знаменитость опубликовала в личном микроблоге совместную фотографию с супругом. На снимке Кристина Асмус улыбается в объектив, в то время как Гарик Харламов с подозрением смотрит на камеру.
Многие пользователи отметили, что супруги хорошо смотрятся вместе, и пожелали им терпения и сил. "Какие вы все-таки красивые", "Обожаю вашу пару! Живите долго и счастливо!", "Берегите друг друга", "А вы милые! Пусть хейтеры и дальше веселят вас", – обратились к звездной паре комментаторы.
Одна из пользовательниц не поверила в искренность чувств актрисы на снимке. "Посмотрела интервью на радио, очень рекомендую сходить к психологу, у вас много внутри боли, которая вырвалась наружу из-за хейта в вашу сторону. Вы очень зависимы от мнения людей, это надо исправлять. На вас жалко смотреть", – выразила мнение подписчица.
Напомним, на этой неделе Кристина Асмус дала откровенное интервью радиостанции Energy. На вопрос ведущей о том, какие последствия для нее имела роль в фильме "Текст", актриса расплакалась. Знаменитость призналась, что столкнулась с огромнейшим давлением со стороны недоброжелателей.
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