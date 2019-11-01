"Ой, боюсь-боюсь!": Гузеева показала фото окровавленной дочери

Дочь ведущей шоу "Давай поженимся!" Первого канала предстала на снимке в стильном черном костюме. Готический образ Ольги дополнили пятна крови на шее и груди.
"Ой, боюсь-боюсь!", – подписала Лариса Гузеева снимок, дав понять, что образ создан специально к Хеллоуину,а кровь – бутафорская. Артистка объяснила, что в таком виде наследница отправилась на тематическую вечеринку.
"Идет к однокурсникам (очень молодым мальчикам и девочкам)!". Предупредив критику в свой адрес, Лариса Гузеева уточнила, что помнит про все российские традиционные праздники. "Это все понарошку. Нервным пожилым людям не смотреть!", – уточнила звезда.
Большинство подписчиков поняли юмор телеведущей и поддержали звездную семью. Многие отметили, что пока ты молод, нужно экспериментировать и шалить, делая милые глупости. "Всегда вспоминаю слова из замечательного фильма "Покровские ворота": "Молодость – это мгновение. Вы не успеете оглянуться, как я изменюсь. И не в лучшую сторону. Каким рассудительным я буду. Каким умеренным стану я". И это так правильно! Поэтому переодевайтесь, веселитесь, совершайте какие-то безумные поступки", – написала Ларисе Гузеевой одна из поклонниц.
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