Измывающийся над трупами "некрофил" до жути испугал Собчак

Теледива уже давно ведет свой телеграм-канал "Кровавая барыня", там знаменитость отрыто высказывается на различные темы. Также Ксения Собчак любит делиться ссылками на материалы, которые нашли отклик в ее душе. В мессенджере на нее подписано более 52 тысяч человек.
Сегодня, 1 ноября, Собчак показала ссылку на материал, опубликованный на сайте радиостанции "Говорит Москва", об обеспокоенных жителях Свердловской области. Инициативные граждане нашли в соцсети "Вконтакте" страницу мужчины, который выкладывал фотографии из морга. Он позировал вместе с голыми телами взрослых и детей. Позже журналисты нашли снимки, на которых владелец жуткого аккаунта облачен в форму полицейского.
Репортеры обратились за комментарием в пресс-службу МВД России. По словам, представителей местных правоохранительных органов, "некрофил" в ведомстве давно не работает. Он уволен в 2013 году.
На страницу с кошмарными фото пожаловались администрации соцсети "Вконтакте". Аккаунт был заблокирован.
"Какая криповая история", – прокомментировала произошедшее Ксения Собчак.
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