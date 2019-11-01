Раздетая любовница Стэтхэма заставила народ ахнуть

Британская супермодель снялась для новой рекламной кампании известного бренда. Горячая блондинка позировала в белом кружевном нижнем белье. Образ возлюбленной Джейсона Стэтхэма дополнили чулки с подвязками.
Красотка распустила длинные волосы и продемонстрировала соблазнительные изгибы тела. Эротичные фото не оставили равнодушными поклонников. Они оставили звезде массу восторженных комментариев.
Любовнице Джейсона Стэтхэма сделали комплименты как мировые знаменитости, так и обычные фолловеры. "Кто горячее тебя? Никто", "Кто еще может так выглядеть? Только истинная богиня", "Я забыла, как дышать", – ахнули от вида модели подписчики.
Отметим, Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли состоят в отношениях с 2010 года. В 2017 году модель родила артисту сына. "Мы с Джейсоном – лучшие друзья. Он каждый день заставляет меня смеяться. С ним мне кажется, что раньше у меня никогда не было настоящего бойфренда", – призналась в одном из интервью влюбленная модель.
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