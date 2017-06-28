Рози Хантингтон-Уайтли родила Джейсону Стэтхэму первенца

Топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли подарила герою боевиков Джейсону Стэтхэму первенца. Новоиспеченная мать поделилась радостной новостью с многочисленными подписчиками в Instagram.

Рози и Джейсон принимают поздравления с рождением долгожданного сына. Мальчик появился на свет еще несколько дней назад, но иностранные акулы пера этот счастливый момент проморгали.

У зарубежных знаменитостей сейчас мода на то, чтобы скрывать до последнего важные изменения в личной жизни. Достаточно вспомнить конспираторов Ирину Шейк и Брэдли Купера. Про рождение их дочки акулы пера узнали лишь две недели спустя.

Хантингтон-Уайтли свое счастье не смогла долго утаивать. Ее хватило на четыре дня. Красавица поделилась в соцсетях первой фотографией с новорожденным. "Наш маленький мужчина прибыл! Джек Оскар Стэтхэм. Три килограмма 630 граммов. Родился 24 июня", – сообщила счастливая мать.

enter; width:100%;"> Our little man arrived! Jack Oscar Statham 8.8lbs on Saturday June 24th. ����❤️ Публикация от Rosie HW (@rosiehw) Июн 28 2017 в 7:43 PDT

К слову, месяц назад Рози опубликовала коллаж с фотографиями других звездных женщин, уже ставших мамами или только ожидающих этого события. "Ты пахнешь любовью", – гласит надпись на изображении. В комментарии же модель написала "О, малыш..." В тот момент многие решили, что красотка уже родила, и завалили ее поздравлениями.

Публикация от Rosie HW (@rosiehw) Июн 5 2017 в 1:23 PDT

О том, что 30-летняя модель подарит своему 49-летнему возлюбленному первенца, стало известно в феврале. Рози подтвердила свою беременность, опубликовав в Instagram снимок, на котором запечатлена в бикини на пляже с заметно округлившимся животом.

Very happy to share that Jason and I are expecting!! Lots of love Rosie x ❤���� Photo by @jasonstatham Публикация от Rosie HW (@rosiehw) Фев 9 2017 в 10:55 PST

Как писали Dni.Ru, Хантингтон-Уайтли и Стэтхэм начали встречаться в апреле 2010 года, а в январе 2016-го объявили о помолвке. "Мы с Джейсоном – лучшие друзья. Он каждый день заставляет меня смеяться. С ним мне кажется, что раньше у меня никогда не было настоящего бойфренда", – призналась в одном из интервью влюбленная модель.