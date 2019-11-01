Глюкоза шокировала внешним видом

Исполнительница перевоплотилась в бабушку. На новом фото певица позирует в платье-халате в горох. Ее фигура изменилась, а волосы стали седыми.
Знаменитость позирует с хмурым лицом и держит в руках табличку: "Пропал щенок". При этом видно, что плюшевый четвероногий друг прилип к ягодицам артистки.
"Люблю Halloween за все эти костюмы", – призналась Глюкоза.
Поклонники оценили креативный подход певицы. "Красотка, даже в таком прикиде! Х– харизма😍😍! Браво!", "Постаревшая Грета Тунберг", "Наташ, ну костюмчик огонь", "😂 да, видно праздник удался👍🔥", "Это типа „потерялась собачка“", "Я тебя обожаю", "Так можно и на сцену", "Постаревшая Ники Минаж", – смеялись фолловеры.
"Теперь я видел все", – с иронией отметил фанат.
Наряд исполнительницы, хоть и кажется простеньким на первый взгляд, в интернет-магазинах стоит около семи тысяч рублей.
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