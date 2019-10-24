Глюкоза вызвала оторопь нелепым видом

Вместо молодой артистки поклонники увидели на фото раскрепощенную бабушку. Фолловеры не поняли, что хотела сказать звезда, но ее наряд вызвал у них оторопь. Короткие лосины, шуба, платок и очки в роговой оправе – этот нелепый ансамбль исполнительница "дополнила" пластиковым пакетом, бургером и напитком.
"В образе бабушки легкого поведения?", "Я думала, Ревва", "Пузыря водки не хватает", "Бабка какая-то. Не очень удачный образ", "Светская алкогольвица!", "Осторожно, модерн!" В роли Нагиева. Одно лицо. Жена прапорщика", – констатировали подписчики Глюкозы.
Не исключено, что таким образом звезда отреагировала на нападки хейтеров. В последнее время многие осуждают ее: мол, часто выкладывает в "Инстаграм" откровенные фото. На этих кадрах певица Глюкоза демонстрирует подтянутую фигуру, оголяя пикантные части тела.
Некоторые полагают, будто 33-летняя Наталья Чистякова-Ионова намекает на то, что все еще привлекает внимание мужчин. Впрочем, в этом нет никакой необходимости...
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Кто интересней пишет, Лиона, Алла или Невеста покойника?ника?
Кем вы работаете?
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
Отмороженный маньяк?
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Новость в тему.