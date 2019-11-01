Анастасия Квитко возбудила народ огромными ягодицами

На снимке модель позирует в полупрозрачном кружевном боди и белых соблазнительных чулочках. Чтобы сделать образ еще более сексуальным, она прицепила на спину ангельские крылья, а над головой прикрепила нимб.
Кроме того, изменился и цвет волос инстадивы. Она надела парик, превратившись из горячей шатенки в яркую блондинку.
За жизнью Анастасии в социальной сети следят более десяти миллионов человек. Каждый раз ей удается произвести фурор. Этот раз не стал исключением. Фолловеры пришли в восторг от увиденного, ведь Квитко продемонстрировала ягодицы крупным планом. "Горячая девочка!", "Ты такая красивая, детка!", "Королева!", "Такая сладенькая!", "Мечта!", "Будь моим ангелом!" – восторгались поклонники.
"Настюша, перекрасься в блонд, ты эффектнее!" – посоветовала фанатка.
К слову, всего за полдня фото собрало почти 144 тысячи лайков, сообщает Пятый канал. А количество хвалебных комментариев достигло отметки в две тысячи.
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