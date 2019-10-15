Анастасия Квитко взбудоражила россиян силиконовой грудью

Накануне девушка опубликовала очередной ролик в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Она запечатлела себя на фоне сада. На фото у Квитко сногсшибательный наряд – синее облегающее мини-платье с глубоким декольте. Благодаря вырезу хорошо просматривалась накачанная грудь Анастасии. Хоть она и отрицает то, что прибегала к помощи пластических хирургов, факт остается фактом. Знающий человек без труда увидит колоссальную разницу.
Где именно было сделано видео, остается загадкой. Русская Кардашьян не любит афишировать свое местоположение, поэтому часто скрывает, в какой именно стране находится в тот или иной момент, сообщает "Пятый канал".
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