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Анастасия Квитко взбудоражила россиян силиконовой грудью

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Анастасию Квитко называют русской Ким Кардашьян за ее пышные формы. Модель часто демонстрирует полуобнаженное тело, явно гордясь его габаритами.
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Накануне девушка опубликовала очередной ролик в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Она запечатлела себя на фоне сада. На фото у Квитко сногсшибательный наряд – синее облегающее мини-платье с глубоким декольте. Благодаря вырезу хорошо просматривалась накачанная грудь Анастасии. Хоть она и отрицает то, что прибегала к помощи пластических хирургов, факт остается фактом. Знающий человек без труда увидит колоссальную разницу.

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15 октября 2019, 12:50
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