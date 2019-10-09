Мини-Третьяковка: что годами прятали в своей квартире Петросян и Степаненко

По решению суда богатства сейчас находятся на ответственном хранении у Елены Степаненко. Поговаривают, что в квартире знаменитостей, пока еще общей, настоящий музей.
Среди экспонатов этой мини-Третьяковки можно увидеть картину Ивана Айвазовского "На море в лунную ночь". Полотно оценивается экспертами в миллион долларов. К слову, на аукционе его можно продать еще дороже. Подлинность этой работы Айвазовского подтверждена лучшими экспертами в нашей стране. Поговаривают, что это не единственная картина великого мариниста, принадлежащее экс-супругам.
Знакомый Петросяна и Степаненко на условиях анонимности рассказал, что чета вкладывала большие деньги в предметы искусства. В коллекции звезд есть подлинники Казимира Малевича и Василия Кандинского, последний оценивается в полмиллиона долларов, а может и больше. Имеются также работы Поленова, Матисса, Цадкина, сообщает KP.RU.
Также Евгений Петросян, как выяснилось, любитель антикварных книг. Артист собрал отличную библиотеку: здесь и сборники анекдотов 19 — начала 20 века, сборники рассказов Зощенко, Аверченко, старые журналы. Особую ценность представляет "Энциклопедия весельчака", которая издавалась в Петербурге в 70-х годах 19 века, пишет сайт Радио "КП".
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