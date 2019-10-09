Мини-Третьяковка: что годами прятали в своей квартире Петросян и Степаненко

Евгений Петросян развелся с артисткой Еленой Степаненко в прошлом году, однако все еще делит с ней совместно нажитое имущество. Как стало известно, за время брака юморист и его супруга собрали внушительную коллекцию произведений искусства и редких книг.

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