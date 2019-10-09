"Самый лживый и пустой": Тимати вытер ноги о бывшего друга

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" исполнитель выложил примечательную публикацию. На фотографии изображены бывшие партнеры и друзья из лейбла. Тем не менее, куда большее внимание читателей привлек текст, которым рэпер сопроводил ностальгический кадр.
"Говорить о личном, всегда болезненно и неприятно, тем более когда на старте ты ешь из одной тарелки с близким, а спустя какое-то количество лет, он вызывает тебя в суд. И этот суд состоялся (Здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим. ред.)", – написал Тимати.
Он рассказал, что конфликт со старым товарищем сильно задел его. Он припомнил историю развития их отношений. Все началось семь лет назад. Тогда еще молодые и мало кому известные рэперы только-только начинали покорять мир большой эстрады.
Впрочем, Юнусов недолго делился своими переживаниями. Все же он решил вернуться к окружающей действительности и высказать свои претензии Левану Горозия.
"Я молчал пока ты бегал по всем телеканалам и
журналистам...хотя сам подписывая контракт знал про
все его условия и взял сутки на его изучение, не внеся ни одного
комментария! Теперь слушай – ты самый лживый и пустой человек, которого я
знаю. Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама
говорит с тобой", – подытожил Тимати. Он отметил, что теперь страница с бывшим другом для него перевернута, и поздравил Левана с 34-летием, пожелав ему удачи.
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