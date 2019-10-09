"Господин, вы прекрасны!": журналисты и поклонники бежали за каретой Плющенко и Рудковской

Видео с поездки Евгений опубликовал в личном "Инстаграм". В кадре он и его наследник едут в карете с открытым верхом. Рядом с экипажем бегут журналисты с камерами и микрофонами, сзади следуют две полицейские машины.
Евгений Плющенко кажется очень довольным. Фигурист рассуждает, мол, хорошо бы купить лошадей и сани. "Будет классно, по нашим полям как выскочим на лошадках", – делится мечтами спортсмен с женой.
Из мира фантазий Плющенко "вырвала" узнавшая его соотечественница. "Господин Плющенко, вы прекрасны!" – закричала прохожая и побежала за каретой.
Назойливая поклонница принялась снимать знаменитое семейство на камеру мобильного. Евгению Плющенко ничего не оставалось, кроме как нацепить дежурную улыбку и позировать.
Напомним, Евгений Плющенко привез в Италию свое новое шоу на льду "Opera on ice". Фигурист отвел для сына одну из главных ролей в постановке. Шестилетний Саша отлично справляется со своей задачей.
В Риме фигуриста и отпрыска сопровождает Яна Рудковская. Евгений Плющенко, пользуясь случаем, устроил супруге сюрприз: поцеловал избранницу на балконе номера, где ранее снималась в фильме "Римские каникулы" сама Одри Хепберн.
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