Дочь Волочковой спуталась с новой возлюбленной отца

Единственная дочь балерины Анастасии Волочковой появилась на премьере в компании возлюбленной своего отца – бизнесмена Игоря Вдовина. Ариадна отлично провела время с претенденткой на роль мачехи – телеведущей Еленой Николаевой.

Как оказалось, бывший гражданский муж Анастасии Волочковой встречается с 33-летней ведущей передачи "Утро России". Блондинка смогла очаровать не только бизнесмена, но и его наследницу. Ариадна и Елена часто выходят вместе в свет.

Накануне, например, дочь Волочковой и Николаева посетили премьеру комедии "Девушки бывают разные". 14-летняя Ариадна с удовольствием позировала на красной дорожке с подругой своего отца. Юная наследница балерины не уступала в красоте телеведущей.

Для похода на мероприятие Ариадна выбрала элегантную белую блузку с принтом, брюки песочного цвета и четные лодочки на шпильке. Образ дочь Анастасии Волочковой дополнила клатчем золотого оттенка.

Видео с красной дорожки в "Сторис" своего "Инстаграм" опубликовала Елена Николаева. Ариадна же отчитываться о походе на премьеру в своих соцсетях не стала, возможно, не хотела расстраивать маму.

Напомним, не так давно Анастасия Волочкова хорошо "прошлась" по возлюбленной своего бывшего избранника. На презентации своей книги балерина не смогла сдержать эмоций. Танцовщица в очередной раз рассказала, как Игорь Вдовин взял у нее три миллиона долларов, которые, как она утверждает, он до сих пор не вернул. Более того, за ее счет якобы живут и новые любовницы бизнесмена.

"Знаете, что мена поражает? Просто меня поражает такой факт, что у меня в жизни настоящие, прекрасные и классные мужчины, есть любимый человек, мой возлюбленный, с которым я живу уже девять, десять получается, месяцев, и вот моих возлюбленных называют любовниками, а любовниц, простите, альфонса вы называете девушкой!" – выпалила Анастасия Волочкова.