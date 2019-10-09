"Я вам сказал!": шестилетний сын Рудковской и Плющенко устроил выволочку фотографам

В официальном аккаунте Саши Плющенко в соцсети "Инстаграм" 9 октября появилась свежая видеозапись. Мальчик готовится к выходу на лед, вспоминая основные элементы своего выступления.
Ребенка раздражают фотографы, которые не дают ему сосредоточиться на подготовке. "Я вам сказал, не снимайте! Я сейчас буду кататься!" – возмущенно закричал Саша на людей с камерами.
Женщина за кадром попыталась успокоить мальчика. Она отметила, что он, мол, будущая звезда фигурного катания, поэтому должен привыкать к вниманию репортеров.
Сын Рудковской и Плющенко не растерялся. Ребенок подчеркнул: его надо снимать в костюме для выступления, а не в куртке, которая портит внешний вид.
Напомним, что сейчас Саша радует публику в Риме. Евгений Плющенко отвел для сына одну из главных ролей в шоу "Опера на льду". Мальчик отлично справляется со своей задачей.
Наследник Евгения Плющенко и Яны Рудковской знает, что такое тяжелый ежедневный труд. Саша ежедневно тренируется под предводительством знаменитого отца. А в следующем году нагрузка увеличится – он пойдет в первый класс.
"В обычной школе рядом с академией, где он тренируется, но со свободным посещением. Будет заниматься с репетирами еще дома в связи со сложным графиком тренировок", – уточнила Яна Рудковская, отвечая на вопрос одной из подписчиц.
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