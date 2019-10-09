Разоткровенничавшаяся Бузова довела мать до слез

Популярная певица поделилась с поклонниками личной историей. Ольга Бузова рассказала, как недавно довела мать до слез.

На своей странице в соцсети "Инстаграм" знаменитость анонсировала новый трек. Композиция "Я еще верю" увидит свет 11 октября. Исполнительница назвала песню очень личной и добавила, что постаралась передать то, о чем мечтает больше всего.

"Я впускаю вас в свою душу, в свое сердце. Каждый раз, когда я ее слушаю, мурашки по телу, а когда отправила маме – она плакала", – поделилась певица. Артистка призналась, что волнуется перед выходом трека и надеется на поддержку поклонников.



Большинство пользователей с нетерпением ждут новую композицию. "Спасибо, что делишься с нами чем-то сокровенным", "Во всех твоих песнях есть смысл! Очень жду эту песню", "Твои песни становятся популярными, потому что они настоящие! Твое творчество – это ты", – поделились мыслями комментаторы.



Как писали "Дни.ру", ранее исполнительницу жестко раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал Ольгу Бузову "перестать поклоняться нравственным фекалиям" и "начать нормальную жизнь". Государственный деятель добавил, что звезде нужно выйти замуж "по-настоящему".