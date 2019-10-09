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"Проблема не в Максиме": отношениям Виторгана с молодой красоткой предрекли печальный исход

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Совсем недавно актер Максим Виторган вместе с Нино Нинидзе впервые открыто вышли в свет. Пара выглядело вполне счастливой. Но сколько продлятся эти отношения? С этим вопросом "Дни.ру" обратились к эксперту.
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Как заявляет астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев, у Нино присутствует астрологическая комбинация проверки отношений. Девушка до конца не понимает, чего хочет, в то время, как Максим более серьезно настроен на этот союз.

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Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

"У Максима и Нино уже начались испытания в отношениях, и в следующем году они продолжатся. Вероятнее всего пара не сможет их пройти, причем проблема не в Максиме, а именно в Нино. Если она пересмотрит свои ценности и будет менее требовательна к Максиму, то у них есть все шансы сохранить свой союз даже на всю жизнь. В астрологической карте Максима как раз в этот период показана встреча с "его женщиной", и, вполне возможно, что ею как раз и является Нино. Именно сейчас в их отношениях присутствует решающий момент, разрешить который может только Нино. И если сравнивать прошлые отношения Максима, то с Ксенией Собчак тоже были все шансы сохранить долгосрочный союз", – уверен он.

Ранее сообщалось, что Нино Нинидзе подружилась с детьми 47-летнего Максима Виторгана. Новая возлюбленная актера провела время с его дочерью Полиной Виторган.

28-летняя Нино и 23-летняя Полина вместе спели для Максима кавер на композицию Юрия Шатунова "Седая ночь". Виторган записал выступление любимых женщин и опубликовал в своем "Инстаграм". Спелись", – в шутку подписал видео артист.

9 октября 2019, 07:04
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Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

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