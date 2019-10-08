Спит с Сябитовой: признание Гузеевой произвело фурор

Во время недавнего эфира программы "Давай поженимся" ее ведущая Лариса Гузеева шокировала общественность признанием, что иногда спит с Розой Сябитовой.

В последнем выпуске сотрудницы программы пытались подобрать даму сердца вдовцу, бывшему офицеру морской авиации Владимиру. Несмотря на возраст в 75 лет, мужчина продолжает жить полной жизнью и уходить с работы не намерен. Плюс, как заявил бывший офицер, он ищет не просто отношений, а всерьез намерен жениться на избраннице.

В ходе обсуждения одной из невест Гузеева призналась, что очень хорошо понимает тех, кто ищет себе пару. Ведущая отметила, что ей часто бывает слишком одиноко, ведь семья знаменитости занимается своими делами. У сына своя семья, у дочери – свои дела, а муж Ларисы часто бывает в командировках.

Женщина отметила, что в такие моменты ей становится страшно ночевать одной дома и она уезжает к своей подруге и коллеге – главной свахе страны Розе Сябитовой. По словам Гузеевой, она частенько заглядывает в двухэтажный загородный особняк и остается там с ночевкой.

Более того, Лариса отмечает, что они делят одну кровать на двоих. Впрочем, тут все прилично, ведь женщины спят под разными одеялами и в пижамах. Тем не менее, Роза была крайне удивлена признанию коллеги. Она не подтвердила и не опровергла эту информацию, только уточнила, что ее загородный дом действительно имеет два этажа, сообщает издание "Аргументы недели".