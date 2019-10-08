Тимати оставил с носом бывшего друга

Сегодня, 8 октября, в Мещанском суде, наконец, состоялось заседание по делу музыкантов. В итоге победу одержали представители Тимура Ильдаровича.
Адвокат лейбла Сергей Жорин рассказал, что на протяжении семи лет L'One получал достаточно большой процент с каждого концерта. При этом сам он никаких средств не вкладывал.
"Договор исполнялся исправно, и раньше Леван Горозия не предъявлял каких-либо претензий", – отметил правозащитник.
По словам генерального директора бренда Пашу, команда предпринимала попытки договориться с музыкантом по-хорошему, чтобы не доводить дело до суда. Но тот отказался идти на компромисс.
"Мы ударили по рукам, и тут L'One захотел увидеть свой контракт. Я предоставил ему такую возможность. На следующую встречу он уже пришел с адвокатами. Я их выслушал и сказал идти в суд", – признался бизнесмен.
Отметим, что сам истец воздержался от комментариев на этот счет. К слову, это не первое его поражение. Ранее артист подавал иск о взыскании с Black Star 147 миллионов рублей.
На этот раз Леван хотел добиться права на исполнение всех хитов и сохранение своего псевдонима после того, как решил покинуть лейбл. Его главным аргументом стал тот факт, что все песни он написал самостоятельно. Вот только по условиям договора, при расторжении контракта вся интеллектуальная собственность достается Black Star.
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