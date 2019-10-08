Замахнувшийся на чужие миллионы Алибасов с треском провалился

Сегодня, 8 октября, в Пресненском суде Москвы состоялось слушание по делу об отравлении Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб. Шоумен потерпел позорное поражение.

Судья оставил иск шоумена с требованием взыскать 100 миллионов рублей с производителя геля для чистки труб "Крот", компании "Ингосстрах" и гипермаркета "Ашан" без удовлетворения. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Представителям ответчиков удалось доказать, что в случившемся виноват сам Алибасов. Бари Каримович отравился исключительно из-за своей невнимательности.

"Средство для очистки труб надо вливать в трубы, а не в себя", – заявил в ходе слушания представитель гипермаркета. Добавим, что компания "Ингосстрах" была привлечена к делу в качестве соответчика, так как ответственность "Ашана" была застрахована именно в этой организации.

Между тем с треском провалившийся Бари Алибасов продолжает гнуть свою линию. После заседания суда продюсер заявил, что не единственный, кто пострадал из-за бытовой химии. По словам звезды, из-за отравления средством для промывки труб скончалось порядка семи человек. Знаменитость считает, что опасные химикаты не должны продаваться в таких красочных упаковках, сообщает Life.

"В общем-то, решение суда должно быть такое, чтобы предотвратить эти случаи. Я уже говорил, что это не первый случай, когда от "Крота" погибают люди", – сказал Бари Алибасов.

Напомним, в начале минувшего лета основатель группы "На-на" был госпитализирован с ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Сообщалось, что Бари Алибасов случайно перепутал средство для промывки труб "Крот" с соком и сделал глоток. По некоторым данным, врачам пришлось на несколько дней ввести продюсера в медикаментозную кому. Однако шоумен подозрительно быстро пошел на поправку, что навело на мысль: это лишь продуманный пиар-ход. Многие выразили негодование в социальных сетях.