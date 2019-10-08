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"Мне всегда мало, хочу еще и еще": заработавшая на безбедную жизнь Собчак не может остановиться

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая порассуждала о глубинных желаниях людей и их влиянии на успех. Попутно Ксения Собчак призналась, что давно заработала себе на безбедную старость, но дело свое пока бросать не собирается.
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Теледиву, как оказалось, всегда интересовали вопросы мотивации. Ксения Собчак не может понять, почему одни люди вгрызаются в жизнь и готовы на все, чтобы получить успех, признание, славу, а другие ни за какую зарплату, ни за какие перспективы не готовы отказаться от возможности поспать в выходные, никогда не отменяют отдых с семьей и отвергают работу, которая требует жертв.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Смотрю по сторонам и меня дико пугает сколько вокруг людей, не любящих и не готовых трудиться .... Я уже заработала давно на безбедную жизнь, но мне всегда мало, хочу еще и еще, мне всегда интересно развиваться в профессии, хочу еще и еще, всегда интересно учиться новому, еще и еще (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – написала Ксения Собчак в личном "Инстаграм".

Также теледива задалась вопросами: можно ли стремление к успеху взрастить специально в маленьком человеке и почему часто безамбициозные люди счастливее и спокойнее чем психопаты-карьеристы? Отметим, что вопросы теледивы не остались без внимания. Подписчики с удовольствием порассуждали на тему, заданную Собчак.

Кто-то отметил, что карьеристы в большинстве своем – это невротики, люди, которые находятся в постоянном конфликте с самими собой. Ксению Собчак причислили именно к таким.

"Еще и еще" — это не амбиции, а жадность 😉 что в разы хуже, чем поваляться на диване и позволить себе делать то, что реально хочется, а не то, что движет невротиками", – отметила одна из-интернет обывательниц.

"Думаю дело не всегда в мотивации, а еще и в расстановке приоритетов. Некоторым важнее быть с семьей, чем построить карьеру. Кто-то не хочет терять здоровье (а оно тоже уходит от напряженной работы), а кто-то просто не нашел то дело, которым ему хочется заниматься всегда, и ночью и днем", – высказался другой подписчик Ксении Собчак.

8 октября 2019, 17:46
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