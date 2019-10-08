"Мне всегда мало, хочу еще и еще": заработавшая на безбедную жизнь Собчак не может остановиться

Телеведущая порассуждала о глубинных желаниях людей и их влиянии на успех. Попутно Ксения Собчак призналась, что давно заработала себе на безбедную старость, но дело свое пока бросать не собирается.

Теледиву, как оказалось, всегда интересовали вопросы мотивации. Ксения Собчак не может понять, почему одни люди вгрызаются в жизнь и готовы на все, чтобы получить успех, признание, славу, а другие ни за какую зарплату, ни за какие перспективы не готовы отказаться от возможности поспать в выходные, никогда не отменяют отдых с семьей и отвергают работу, которая требует жертв.

"Смотрю по сторонам и меня дико пугает сколько вокруг людей, не любящих и не готовых трудиться .... Я уже заработала давно на безбедную жизнь, но мне всегда мало, хочу еще и еще, мне всегда интересно развиваться в профессии, хочу еще и еще, всегда интересно учиться новому, еще и еще (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – написала Ксения Собчак в личном "Инстаграм".

Также теледива задалась вопросами: можно ли стремление к успеху взрастить специально в маленьком человеке и почему часто безамбициозные люди счастливее и спокойнее чем психопаты-карьеристы? Отметим, что вопросы теледивы не остались без внимания. Подписчики с удовольствием порассуждали на тему, заданную Собчак.

Кто-то отметил, что карьеристы в большинстве своем – это невротики, люди, которые находятся в постоянном конфликте с самими собой. Ксению Собчак причислили именно к таким.

"Еще и еще" — это не амбиции, а жадность 😉 что в разы хуже, чем поваляться на диване и позволить себе делать то, что реально хочется, а не то, что движет невротиками", – отметила одна из-интернет обывательниц.

"Думаю дело не всегда в мотивации, а еще и в расстановке приоритетов. Некоторым важнее быть с семьей, чем построить карьеру. Кто-то не хочет терять здоровье (а оно тоже уходит от напряженной работы), а кто-то просто не нашел то дело, которым ему хочется заниматься всегда, и ночью и днем", – высказался другой подписчик Ксении Собчак.