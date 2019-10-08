Не узнать: Макарская показала себя с шикарной фигурой в прозрачной одежде

Виктория Макарская поделилась с поклонниками фотографией, где она в черной обтягивающей одежде, которая от вспышки стала прозрачной. Поклонники пришли в восторг от увиденного.

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Виктория Макарская (она же Виктория Морозова) часто активно общается с многочисленными подписчиками, причем беседы с некоторыми из них вдохновляют ее на написание отдельных постов. А еще Вика любит делиться воспоминаниями из прошлого, сопровождая публикации архивными кадрами.

К примеру, Макарская выложила серию старых снимков, на которых запечатлена в темной обтягивающей одежде. От вспышки она оказалась прозрачной. На фото Виктория продемонстрировала великолепную фигуру. Поклонники, судя по комментариям, пришли в восторг от увиденного. Кто-то и вовсе ее не узнал.

Однако сама Макарская призналась, что тогда переживала не лучшие времена. "Смешная, правда?:))) Очень хреново мне тогда было. Наверное, поэтому я никогдашеньки не ругаю, а, наоборот, очень люблю и жалею молодежь:) Рефлексы, страхи, тревоги, комплексы, сплошные ошибки. И вопросы. И к людям, и к миру, и ни одного хоть немножечко удовлетворяющего, хоть какого-то правильного ответа. Ужас какой-то. Как вспомню – так вздрогну (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Виктория.

Макарская объяснила, что хотела "ЖИТЬ", но у нее это почему-то не получалось. "Никакими органами своего бедного тела НИКАК не могла ощутить полноту своей жизни и почувствовать, что я ЖИВУ по-настоящему", – пожаловалась Макарская.

Она рассказала, как прибегала к различным способам наполнить смыслом свое существование, но без толку. "Искала, смотрела, читала, пыталась найти хоть какой-нибудь интересный стимул и смысл, чтобы продолжать жить дальше. Но люди предлагали мне поверить и влиться во что-то глупое и неинтересное, их важнейшие "важности" и ценнейшие "ценности" не имели никакой цены для меня лично, и пользы от них не было никакой, кроме той, что иногда они реально дико меня смешили. Мне кажется, что больше анекдотов, чем я, не знал и не рассказывал никто. Защитная реакция, видимо, на невыносимую скуку", – вспомнила Вика.

Макарская отметила, что ей хочется жалеть молодых людей. Артистка убеждена, что все они проходят через ту же бессмысленность, которую пережила она сама. Виктория призвала подавать им пример "обыкновенной, совершенно бескорыстной и искренней доброты". "Пусть хоть наше милосердное отношение к ним приблизит их метущиеся души к НАСТОЯЩЕМУ", – выразила надежду Виктория Макарская.