Виктория Макарская об изуродованном после пластики лице

"Мое лицо стало жить своей жизнью. Я не устала, полна сил, творческих планов и энергии, тока-тока начала, понимаешь, жить, как всегда мечтала, а оно вдруг устало. Оно не обещало мне, что не обвиснет... и, главное, ведь продолжает и дальше обвисать... истерика (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась Виктория Макарская.
Идти к пластическим хирургам артистка отказалась. Она объяснила: "По-моему, они только уродуют, и до неузнаваемости меняют черты лица, к тому же это очень больно. И никто из них не гарантирует, что ваши драгоценные мышцы и нервные окончания будут сшиты идеально".
Виктория Макарская выступила и против так называемых "уколов красоты". "Не хочу выглядеть изнутри "надутой", я и так не худенькая:) Но, это только мое личное мнение. Кому-то нравится. Каждый выбирает свое", – подчеркнула артистка.
Она обратилась к аппаратной косметологии. "Это надо видеть! Быстро. Без противопоказаний. Результат потрясает!!! Знаю, что от внешности не зависит Счастье. Но еще знаю, что если есть возможность без пластических операций и без "уколов красоты" сделать получасовую совершенно безвреднкю процедуру, то почему бы не исправить опавший овал лица и не воспользоваться возможностями современной аппаратной косметологии? Ну, хоть мужа порадовать свежим личиком:)" – поделилась впечатлениями супруга актера Антона Макарского.
По словам Виктории, теперь каждое утро из зеркала на нее смотрит молодая женщина, как 15 лет назад. "Вопросов нет. Разве что один: ПОЧЕМУ Я НЕ ПОШЛА К НИМ РАНЬШЕ?:)))))" – отметила Виктория Макарская.
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