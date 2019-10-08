"Ботокс рассосался": Бледанс предстала с глубокими старческими морщинами

В своем аккаунте "Инстаграм" знаменитость опубликовала свежее фото. Артистка запечатлена на кровати. Лицо Эвелины Бледанс покрыто глубокими морщинами, а голову венчает парик. Гримеры, которые изменили внешний облик звезды, – большие молодцы, складки на коже выглядят вполне правдоподобно.
"Засыпала Эва дева, а проснулась Баба Эва. Сходила в баню и ботокс зассосался 🤪🤪 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – подписала снимок Эвелина Бледанс.
На фото телеведущая отметила множество своих коллег и друзей, среди которых Полина Гагарина, Максим Галкин, Ольга Бузова, Павел Воля. К приятелям Эвелина обратилась через хештеги: #пластическаяхирургия, #всетамбудем.
Отметим, что Эвелина Бледанс не скрывает, что пробовала на себе некоторые возможности современной эстетической медицины. Телеведущая положительно относится к пластике и делала уколы "красоты". Знаменитость уверена, что молодость надо продлевать всеми доступными способами.
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