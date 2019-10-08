Спою на могиле Коли, раз в "Ленкоме" не дают: Поргина о концерте на кладбище

Проводить вечер в памяти в январе, как постановил театр, странно. Почему не в мае? Не в июле? "Будет обидно, если многие не смогут потом, потому что январь такой сложный месяц, когда после новогодних праздников актеры разъезжаются на отдых, – расстроилась Людмила Поргина. – Но меня жизнь научила быть терпимой, и я понимаю, что в сегодняшней ситуации другого выбора нет".
Впрочем, это обстоятельство не помешает запланированному открытию памятника Николаю Караченцову на Троекуровском кладбище столицы. Оно состоится 27 октября – в день рождения артиста.
Церемония там, как ожидается, превратится в импровизированный концерт. "Соберутся близкие друзья и мы споем "Аллилуйя любви", – пообещала вдова артиста в интервью "КП". Это знаменитая финальная ария из советской рок-оперы композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Партию графа Резанова с 1981 по 2005 год в "Ленкоме" пел Караченцов.
Он почти каждый день снится Людмиле Андреевне, общается с ней. И это дает вдове силы. "Недавно я сломала несколько пальцев и потребовалась серьезная операция, – рассказала Поргина. – Муж пришел ко мне во сне. Утешал, говорил, что все пройдет, что все будет хорошо. Я попросила его побыть со мной, а он серьезно так сказал: "Не могу – у нас дел много. Но я вижу и слышу тебя каждый день, каждую секунду, потому что мы с тобой венчанные и жизнь у нас вечная!"
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