"Пожилая бабища крайне отталкивающего вида": брошенную Лолиту разнесли в пух и прах

Скандально-известная блогерша Лена Миро вновь критикует звезд отечестевнного шоу-бизнеса. На сей раз досталось Лолите Милявской – девушка разнесла ее в пух и прах.

В первую очередь, Лена обратила внимание на тот факт, что ранее певица высказывалась, будто бы у нее все хорошо в постельном плане с ее супругом. Женщина утверждала, что все прекрасно, однако Миро заявила, что абсолютно не верила и не верит ей, особенно после недавнего ухода мужа Милявской к другой.

"Болезненная для Лолиты Милявской правда заключается в том, что ее теперь уже бывший муж – тренер по теннису в прошлом – ее не любил и не хотел", – высказывается блогерша – "Еще более болезненная для Лолиты Милявской правда заключается в том, что она – не секс-бомба и даже не женщина средней паршивости, а пожилая бабища крайне отталкивающего вида. Хотеть такую – проблематично для подавляющего большинства мужиков".

Сама Миро утверждает, что для себя предпочитает только правду. На мнения читателей о том, что она регулярно "выплескивает желчь" Лена говорит, что просто предпочитает говорить истину в лицо. Вот и в этот раз девушка предпочла "рубить с плеча". Она довольно жестко прокомментировала ситуацию с самим уходом Дмитрия Иванова от знаменитости.

"А самая болезненная для Лолиты Милявской правда заключается в том, что она, скорее всего, жила с альфонсом. Когда тренер Дима впервые увидел Лолиту, он захотел не ее, а тот уровень жизни, который Лолита в состоянии ему обеспечить", – отметила Миро.

В конце она подчеркнула, что новая пассия Дмитрия выглядит явно моложе и привлекательнее певицы. Тем не менее, ходят слухи, что разлучница тоже является небедной дамой, а потому лишь время покажет, к чему приведут эти отношения. Ранее Лолита уже высказывалась, что "поздравляет новую жертву".

"И я бы не писала об этом пост. Мне действительно жаль Лолиту. Однако еще больше мне жаль вас – тех, кто сейчас врет самим себе из-за того, что смотреть правде в глаза – очень страшно. Может, посмотрим вместе?", – так завершила Миро свою статью, опубликованную в личном блоге.