"Скотчем к столбу примотать нужно": участник шоу "Дом-2" рассказал о поцелуе с нетрезвой подругой

В конце сентября Никита Уманский с размахом отметил 34-летие. Вечеринку в честь дня рождения участник шоу "Дом-2" закатил в ночном клубе. В числе приглашенных на мероприятие была жительница телестройки Настя Балинская.
В тот вечер алкоголь лился рекой, поэтому Балинская, мягко говоря, перебрала. Никита вызвался отвезти Настю на проект. Благодаря этой поездке на свет появилось видео, над которым до сих пор смеются поклонники шоу "Дом-2". Самое удивительное, что запись с позорным поведением Насти Балинской выложил именно ее новый друг Никита Уманский.
А 7 октября житель телестройки признался своей девушке Клаве Безверховой, что в тот вечер он и Настя Балинская целовались. Узнав о поступке Никиты, Клава очень расстроилась.
Отметим, что зрители шоу "Дом-2" поведение Уманского осудили. По мнению многих, он ведет себя подло.
"Мужики блин как бабы , языками болтают аж противно!!! Я даже если это было ,зачем это выносить , а еще другом назывался!!", "Она тогда на ногах не стояла. Ее для того , чтобы поцеловать , скотчем к столбу примотать нужно было🤣🤣", "Никита подленький выложил видео когда настя была пьяная а теперь даже целовал ее зная что она не в адеквате", "Балинская после его ДР в таком дрыбадане была, пьяная валялась, что будет неудивительно, если там не только "засосания" были🤮(орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали фанаты шоу "Дом-2".
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