"В гости к тете Вике": Бледанс с "солнечным" сыном напросились к Боне

50-летняя Эвелина Бледанс часто летает с младшим наследником на море. Артистка любит бывать в родной Ялте, а также не прочь посетить какой-либо заграничный курорт. А недавно телеведущая напросилась в гости к звезде шоу "Дом-2" Виктории Боне.
Бледанс прокомментировала пляжный снимок Бони. Эвелина посетовала, что тоже мечтает об отпуске в каком-нибудь райском местечке. В ответ Виктория написала, что может принять подругу у себя – в Лондоне или Монако. Также звезда "Дома-2" будет рада видеть "солнечного" сына теледивы Семена.
"Хочу к тебе!! Вика", – написала Бледанс. "В чем проблема?! В самолет вместе с Семой и в Лондон или в Монако, в гости к тете Вике!!!", – ответила Боня.
Отметим, что дети Виктории и Эвелины хорошо ладят. Несколько месяцев назад Виктория Боня привозила наследницу Анджелину Летицию в Москву. Мать и дочь отлично провели время в семейном парке, компанию им составили Эвелина Бледанс и Семен.
Добавим, в апреле 2012 года актриса Эвелина Бледанс родила наследника Семена. У мальчика синдром Дауна. Звезда не отказалась от малыша. С тех пор она активно поддерживает организации, которые помогают детям с особенностями развития.
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