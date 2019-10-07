"Папино обаяние рвется наружу": Кабаева показала сына в день рождения Путина

Сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает Владимир Путин. Однако не только президент в этот день получает подарки.

Модель, блогер Александра Кабаева стала матерью летом. Сына Демида она родила своему мужу, бывшему участнику скандально известного реалити-шоу "Дом-2", трехкратному чемпиону мира по кикбоксингу Александру Липовому. В отличие от многих отечественных знаменитостей, предпочитающих скрывать лица своих детей за смайликами чуть ли не до совершеннолетия, счастливая Кабаева, едва родив, показала всем подписчикам своего Инстаграм малыша.

Сейчас мальчику нет и полугода, однако он сильно изменился. Впрочем, на мать, по мнению фанатов, мальчик совсем не похож. По признанию Александры, которая, видимо, по этому поводу совсем не переживает, Демид абсолютно такой, каким она себе его мечтала.

"Смурфик на серьезе 😃😏 Бездонные глаза❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Кабаева под свежей фотографией. На снимке она позирует с сыном. На малыше светлый костюмчик и голубые "царапки".

"До сих пор не могу поверить ,что мои мысли по поводу как должен выглядит малыш настолько досконально передались😄❤️ Мы уже гулюкаем вовсю, пытаемся что-то рассказать , а если идем куда-то то глазки строим любой даме что будет на пути Я конечно все понимаю но... папино обаяние рвется на ружу😏", – сообщила Александра Кабаева.

В заключение она призналась, что едет покупать подарки для конкурса. К слову, сегодня, 7 октября, подарки получает Владимир Путин. Российскому президенту исполнилось 67 лет. Свой день рождения именинник проводит на Алтае.