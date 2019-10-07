Показал на свадьбе: муж скрывал от Лолиты Милявской эффектную подружку

Журналисты выяснили, что после расставания с Лолитой Милявской ее молодой муж Дмитрий Иванов не страдает в одиночестве. Рядом с подтянутым спортсменом оказалась эффектная брюнетка, чем-то очень похожая на эксцентричную певицу.

Летом как гром среди ясного неба прозвучало заявление Лолиты Милявской о расставании с пятым мужем, молодым тренером игры в сквош Дмитрием Ивановым. Артистка сообщила, что они приняли решение вместе и не имеют друг к другу никаких претензий. На все вопросы, посыпавшиеся на Лолиту в Сети, та отвечала, что причиной расставания стала не измена.

Дмитрий Иванов хранил молчание. Не обсуждает эту тему он и сейчас. Однако журналисты выяснили, что наличие другой женщины все же имеет место быть. В распоряжение Super попали снимки со свадьбы друзей Дмитрия Иванова, проходившей в Литве, где он появился в компании эффектной брюнетки. В окружении спортсмена говорят, что это и есть его "дама сердца", которую тот тщательно скрывал от своей супруги.

Издание выяснило, что спутницей Дмитрия Иванова оказалась некая Ольга Кулиева. Она родом из Белоруссии (кстати, как и сам спортсмен), но сейчас живет в Москве, так как в столице у нее собственный бизнес. Ольга профессионально занимается косметологией и является основателем клиники инъекционной медицины.

Говорят, Кулиева состоялась не только в карьере, но и в личной жизни: у нее есть 14-летняя дочь. В Сети есть аккаунты Ольги, где она делится с подписчиками своими переживаниями, которые выливает на поклонников в форме стихов. Однако о романе с Дмитрием Ивановым предпочитала скрывать.

Судя по информации от знакомых пары, после расставания с Лолитой Милявской, за счет которой долгие годы жил Дмитрий Иванов, теперь материально его поддерживает именно Ольга Кулиева.

